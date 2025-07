وفاة نجم سلسلة Star Trek كينيث واشنطن عن عمر ناهز 88 عاما

7/25/2025 5:46:16 AM

الجمعة 25/يوليو/2025 - 05:46 ص 7/25/2025 5:46:16 AM

توفي الممثل الأمريكي كينيث واشنطن، المعروف بمشاركته في المسلسل الشهير Hogan’s Heroes (أبطال هوجان) ودوره في سلسلة Star Trek، عن عمر يناهز 88 عامًا.

كينيث واشنطن كان آخر أعضاء الطاقم الرئيسيين لمسلسل أبطال هوجان على قيد الحياة، حيث انضم في الموسم السادس والأخير للمسلسل بدور الرقيب ريتشارد بيكر، ليكون أول ممثل أمريكي من أصول إفريقية يظهر في طاقم العمل الرئيسي للمسلسل.

كما شارك كينيث واشنطن في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة الأخرى خلال فترة الستينات والسبعينات، من بينها Star Trek، I Dream of Jeannie، My Three Sons، وAdam-12، حيث لعب دور الشرطي ميلر.

بعد اعتزاله التمثيل في أواخر الثمانينات، عاد لمقاعد الدراسة وحصل على شهادة جامعية من جامعة لويولا ماريماونت.

تزوج كينيث واشنطن في عام 2001 من أليس أجنيس مارشال، وترك وراءه زوجته، وثلاثة أبناء، وثلاثة أحفاد، وأربعة من أبناء الأحفاد.

رحيل كينيث واشنطن يمثل نهاية حقبة في تاريخ التليفزيون الأمريكي، وسيظل إرثه الفني حاضرًا في ذاكرة الجمهور ومحبي الأعمال الكلاسيكية.