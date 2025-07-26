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السيطرة على حريق ببعض الزراعات فى أسوان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق ببعض الزراعات فى أسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
محمد عبد الفتاح

تمكن رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق في عدد من الزراعات عند مستعمرة سكنية ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة أسوان بلاغا يفيد بنشوب حريق في عدد من الأشجار والزراعات عند مستعمرة سكنية. 

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى محل الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق الذي نشب في الأشجار والزراعات عند منطقة الفيلات قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق 

نستعرض قائمة أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

ودفع مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وضمت قائمة المصابين كل من سيف المسيح إدوارد 55 سنة، مصاب خلع بالكتف الأيمن، حسانى أبو الحسن عبد العاطى، 62 سنة، مصاب كسر بالضلوع وكدمات بالجسم، محمد محمود محمد، 27 سنة، مصاب اشتباه كسر بالظهر. 

كما أصيب فى الحادث، كريم إسماعيل عبد الرحمن، 23 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، محمد خير عوض، 62 سنة، مصاب كسر بالحوض، عبد الستار يحيى 47 سنة، مصاب جروح وكدمات بالجسم.

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة .

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