قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع سوري-إسرائيلي سري في باريس برعاية أمريكية لتخفيف التوتر جنوب سوريا
السكك الحديدية: 7 طرق إلكترونية لحجز التذاكر والدفع
متحديا ماكرون والعالم .. نتنياهو: لا لدولة فلسطينية ولو اعترف بها الجميع
مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
السعودية ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن
دعاء عظيم لاغتنام ساعة الإجابة في يوم الجمعة.. اقضِ به حاجتك
توقف 7 أسابيع وتغليظ عقوبة.. أبرز ملامح قرعة الدوري المصري 2025/2026
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
فرنسا تعترف بدولة فلسطين: ماكرون يعلن رسمياً... إسرائيل ترد بعنف... والمجتمع الدولي منقسم
أسامة كمال: دور مصر في دعم فلسطين ثابت ولن تهزه تصرفات صبيانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غفران محمد عن مشهد ضربها في فات الميعاد: القلم حقيقي وأحمد مجدي أوقف التصوير

غفران محمد
غفران محمد
قسم الفن

كشفت الفنانة غفران محمد كواليس لأول مرة عن دور هدى في مسلسل فات الميعاد، وتفاصيل "القلم" وضرب أحمد مجدي لها.


قالت غفران محمد خلال استضافتها في بودكاست “وفيها إيه”، عن نجاح مسلسل فات الميعاد: "فيه حاجات مرت عليا كنت بتوقع فيها النجاح وربنا مابيكتبش ده، فبطلت اتوقع ده، بس مكنتش متوقعة النجاح الكبير قوي ده، واتبسطت جدًا ماكنتش متوقعة شخصية هدى هتعلم قوي مع الناس، خاصةً إن هي بتظهر متأخر ومش بتقعد كتير".


وقالت عن ردود الأفعال على شخصية هدى: "الغريبة إن على قد ما فيه ستات كتير بتشتم هدى، على قد ما فيه ستات كتير بتحب هدى لدرجة إن أنا مبقتش عارفة أنا أصلًا بحبها ولا مابحبهاش، بس أنا اتعلمت من مسلسل كنت عملته من 5 سنين اسمه (جمال الحريم)، اتعلمت جدًا إن الشتيمة في الشخصية نجاح للشخصية، فمعنديش مشكلة أتشتم في الشخصية".

واستكملت غفران محمد: "شخصيتي في جمال الحريم كانت أصعب جدًا، شريرة مؤذية معندهاش مبادئ يعني لا دين لا مبادئ أما شخصية هدى غلبانة".

وفيما يخص مشاهد الضرب في مسلسل فات الميعاد، علقت قائلة: "أسماء أبو اليزيد طلعت قالت إنها ماضربتش حقيقي وأنا مصدقاها لأن كمان أحمد مجدي مكنش عايز يضرب، وكنا بنعمل المشهد في البروفة وطلبت منه نعمل المشهد حقيقي ويضرب، لكنه رفض تمامًا ومكنش حابب ده خالص، ولكن في البروفة مع التكرار فلتت منه وهو ساعتها وقف ومكملناش المشهد وقعد يعتذر، ولا المخرج ولا أحمد كان قابل، بس الفكرة كلها إني كنت قريبة فإيده فلتت من كتر ما إحنا بنجرب وكان حقيقي".

وأشارت غفران محمد إلى أنها لا ترفض مشاهد الضرب، لحرصها على إظهار المشاعر الحقيقية أمام الكاميرا، مضيفة: "لكن في الواقع ماتقبلش أصلًا إن راجل يضرب ست أبدًا بس لما بكون بمثل أنا عايزة الموضوع يطلع حقيقي عشان أول رياكشن المشاهد ياخده مني إنه يكون حقيقي، وكان نفسي أرد القلم لمسعد بس أسماء ضربته، أنا خدت العفش فيعني رديتها له بطريقة تانية واللي وجعته طلقته غيابي".

وعن أغرب تعليق تعرضت له عن شخصية هدى، قالت: "شايفينها إنها خطافة رجالة، أنا اتشتمت كتير وده معناه إن الشخصية استفزتهم وده المطلوب".

غفران محمد فات الميعاد أحمد مجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

الطالب الضحية

وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنسيق الجامعات 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

ترشيحاتنا

منة عدلي القيعى وزوجها

زوج منة عدلي القيعي: تعرضت للمشاكل في عملي.. وعائلة زوجتي ساندتني

منة عدلي القيعي مع زوجها

منة القيعي: دخلت في حالة اكتئاب بعد إصابتي بـ كورونا

ميمي جمال

ميمي جمال: الكوميديا مش سهلة.. وسمير غانم كان بيضحك قبل ما يقول النكتة

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد