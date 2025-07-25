سبب اعتذار محمد رياض عن رئاسة المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

كشف الفنان محمد رياض سبب اعتذاره عن توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح القومي، بعد حديثه في المؤتمر الخاص بالدورة الـ 18، معلنا أنها آخر دورة له في رئاسة المهرجان.



قال محمد رياض لـ صدى البلد: “النسخة الثامنة عشر ستكون الأخيرة لي في رئاسة مهرجان المسرح القومي وأتمني أكون قدمت فيه أشياء مختلفة، الناس دائما تتذكرها”.

وأضاف محمد رياض: "المهرجان القومي للمسرح المصري مهرجان عريق".

وتالق الفنان محمد رياض في رمضان 2025 في مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي .