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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة الموسيقيين: تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية وليس صفحات الفيس بوك

مصطفي كامل
مصطفي كامل
يمنى عبد الظاهر

أصدر فرع نقابة المهن الموسيقية بالغربية وكفر الشيخ بيان هام، وجه خلاله تحذيرا إلى أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات وحاملى التصاريح، بشأن ما وصفه بوقوع بعض التجاوزات خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنقابة، مؤكدًا أن تقديم الشكاوى يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية للنقابة والشؤون القانونية، وليس عبر صفحات «فيسبوك».

وجاء البيان كالتالى: «بيان هام نقيب عام المهن الموسيقية ومجلس الإدارة، السادة أعضاء الجمعية العمومية والمعاشات وحاملى التصاريح، تحية طيبة للجميع وبعد، تلاحظ لنا فى الفترة الأخيرة قيام بعض الأعضاء ببعض التجاوزات التى لن نسمح بها ولا تتم ممارستها فى أى مؤسسة أو كيان محترم».

وأضاف: "تتلخص هذه التجاوزات فى الآتى:

1- كتابة بوستات وتصوير ڤيديوهات بزعم أنها شكاوى على صفحات الفيس بوك وإستخدامها للسب والقذف والنيل من سمعة من يتم تناول أسمه وسيرته وذلك بالمخالفة للقانون علماً بأن مكان الشكوى الطبيعى والقانونى هو النقابة العامة والشئون القانونية بالنقابة وفى حال وجد المجلس ضرورة التحقيق وجدية الشكوى يتم عرضها فوراً على السادة مستشارى مجلس الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية التى نظمها القانون رقم 35 لسنة 1978".

2- الإنسياق وراء صفحات مشبوهة وأصحابها غير أعضاء بالنقابة وبينهم مناديب من اللصوص الذين تم إستبعادهم وأشخاص تم شطبهم ومُغرضين من أصحاب المصالح وليسوا أعضاءاً بالنقابة من الأساس. والدليل على ذلك عندما تحدثت معى زميلة من أعضاء الجمعية العمومية.


وقالت لى نصاً (فلان وفلان بيشتغلوا مع بعض وبينهم مصالح وأثبت لها بالدليل أن هذان الشخصان على خلاف دائم ومستمر حتى هذه اللحظة) فقالت لى أنا آسفة وهذا الموضوع تحدثت عنه الصفحة المشبوهة باسم كذا».

واستكمل البيان: «3- النقابة هى الجهة المنوط بها التحقيق فى المخالفات وعلى من يتضرر من شئ ٍ ما أو من شخص ٍما أو من مسئولٍ ما أن يتقدم بشكوى رسمية للشؤون القانونية لبحثها وفحصها وعرض الرأى القانونى على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم قانونياً، وأخيراً فقد قرر المجلس بالإجماع»

وأضاف البيان: «أولاً: التحقيق الفورى مع كل من يخالف ذلك أو ينشر إدعاءات أو بوستات على وسائل التواصل الإجتماعى تنال من سمعة الزملاء دون التقدم بشكوى ودلائل على إرتكاب ما يقدمونه، ثانياً: أوجب القانون 35 لسنة 1978 (قانون النقابات الفنية ) ضرورة تنظيم العلاقات بين الأعضاء وحُسن السلوك وأعطى الحق فى ذلك لمجلس إدارة النقابة وليس لصفحات الفيس بوك».

وأستطرد: «على كل من قام بنشر أية بوستات تحمل إساءة لأى عضو أن يقوم بمسحها وفى حال مخالفة ذلك سوف يتم التحقيق معه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده».

واختتم البيان: «وبناءاً على ماسبق، فلن نسمح بإهانة أى عضو للأخر أو سبه وقذفة والنيل منه ومن سمعته وإلا فسوف يُعرض نفسه للمساءلة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضده أياً من كان، على الجميع أن يلتزم ويحترم المؤسسة التى يتبع لها ويحترم قيمتها ولا يسمح بتعريضها للقيل والقال على صفحات رديئة ومشبوهة، النقيب العام ومجلس الإدارة».
 

نقابة المهن الموسيقية كفر الشيخ الجمعية العمومية الاجراءات القانونية مصطفي كامل بيان النقابة

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