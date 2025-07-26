بسبب خلافات الميراث .. مقتـ ل شخص علي يد شقيقه في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية سبك الضحاك بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب مقتل شخص علي يد شقيقه بسبب خلافات الميراث.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شخص بطلق ناري حيث تم نقله إلي مستشفي الباجور.

بالانتقال تبين قيام مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه أطلق عليه شقيقه النيران بسبب خلافات الميراث.

فيما تم نقل المجني عليه الي المستشفي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المجني عليه وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.