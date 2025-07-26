قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة أسطورية لـ عمرو دياب في الرياض.. والجمهور يغني معه "خطفوني"| صور
نجم الزمالك السابق: هزيمة الفريق من وادى دجلة"مش مقياس دي فترة إعداد"
السيطرة على حريق ببعض الزراعات فى أسوان
نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد الناقد طارق الشناوي.. ما السبب؟
من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 5 فئات لا تنالها
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور
باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
عبداللطيف: عبدالله السعيد مكسب للزمالك..ومعسكر العاصمة الإدارية جيد
صلاح عبد العاطي: من يهاجم مصر يطعن في صميم القضية الفلسطينية
بسبب خلافات الميراث .. مقتـ ل شخص علي يد شقيقه في المنوفية
بالأسماء..إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا
ضغوط متزايدة على حكومة ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر أممي مرتقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
أسماء عبد الحفيظ

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية، اللبن أو الزبادي يُعدّ من أكثر الأطعمة الصحية شهرةً وفائدة، خصوصًا لغناه بالبروتين، الكالسيوم، والبروبيوتيك التي تحسّن الهضم وتعزز المناعة. لكن، ما لا يعرفه كثيرون هو أن اللبن قد لا يكون مناسبًا للجميع، خاصةً لمن يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية، مثل قصور أو فرط نشاط الغدة.

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

كشفت الدكتورة هنا جميل استشارى الغدة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن متى يكون اللبن مفيدًا، ومتى يصبح ضارًا؟ وماذا يجب أن يعرفه مرضى الغدة الدرقية تحديدًا؟

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

الغدة الدرقية ودورها الحيوي

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تشبه الفراشة، تقع في أسفل الرقبة وتفرز هرمونات تتحكم في معدل الأيض والطاقة والحرارة وتنظيم الجسم عمومًا، عندما تختل وظيفتها بالزيادة أو النقصان، تظهر أعراض كثيرة مثل:

  • زيادة أو نقص الوزن
  • التعب المزمن
  • تقلب المزاج
  • مشاكل في الدورة الشهرية
  • تساقط الشعر
  • ضعف التركيز

وغالبًا ما تُعالج هذه الاضطرابات بأدوية تعويضية للهرمونات، مما يجعل النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في نجاح العلاج أو فشله.

متى يصبح اللبن مضرًا لمصابي الغدة؟

1. وجود مادة الكالسيوم وتأثيرها على امتصاص الدواء:
الدواء الأكثر شيوعًا لعلاج قصور الغدة الدرقية هو ليفوثيروكسين، ويجب تناوله على معدة فارغة. المشكلة تكمن في أن الكالسيوم الموجود في اللبن يعيق امتصاص هذا الدواء إذا تم تناوله قريبًا من موعد الجرعة.

التحذير: لا يجب تناول اللبن أو أي منتج ألبان خلال ساعتين بعد أخذ دواء الغدة، حتى لا يقل مفعوله.

2. الإفراط في اليود خطر خفي

بعض أنواع اللبن المدعّمة أو المصنوعة من أبقار تتغذى على أعلاف غنية باليود قد تحتوي على نسب عالية من هذا العنصر.
ورغم أن اليود ضروري لصحة الغدة الدرقية، فإن زيادته بشكل مفرط  خاصةً لمن يعانون من فرط نشاط الغدة أو مرض هاشيموتو مرض مناعي قد يؤدي إلى تفاقم الحالة أو اضطراب إنتاج الهرمونات.

ماذا عن حساسية اللاكتوز أو الالتهاب الخفي؟

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

العديد من مرضى الغدة يعانون أيضًا من مشاكل في الهضم أو التهابات مزمنة في الأمعاء.
واللبن، خصوصًا إذا كان كامل الدسم أو غير عضوي، قد يحتوي على هرمونات أو مضادات حيوية تسبب:

  • اضطراب في توازن البكتيريا النافعة
  • تفاقم الالتهاب الداخلي
  • مشاكل في امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية

وهذا بدوره يؤثر على الغدة الدرقية ويزيد الأعراض سوءًا، مثل الإرهاق أو الانتفاخ أو تقلبات الوزن.

متى يكون اللبن مفيدًا لمريض الغدة؟

رغم كل التحذيرات، اللبن ليس سيئًا بالمطلق. في بعض الحالات، يمكن أن يكون مفيدًا:

  • إذا تم تناوله في الوقت المناسب بعد ساعتين من تناول الدواء.
  • إذا كان قليل الدسم وخالٍ من الإضافات الصناعية.
  • إذا كان غنيًا بالبروبيوتيك الطبيعي مثل اللبن البلدي أو الزبادي العضوي، لتحسين صحة الأمعاء، والتي ترتبط مباشرة بصحة الغدة.
  • في حال عدم وجود حساسية لاكتوز أو مشاكل هضمية مزمنة.

بدائل صحية وآمنة لمصابي الغدة

  • الزبادي المصنوع من حليب اللوز أو جوز الهند مدعّم بالكالسيوم النباتي
  • لبن خالٍ من اللاكتوز، متوفر في الأسواق للذين يعانون من مشاكل هضم الحليب.
  • منتجات الألبان المخمّرة منزليًا، دون سكر مضاف.
  • مصادر الكالسيوم الأخرى مثل: السمسم، البروكلي، السردين، والكرنب.
متى يكون اللبن الغدة الدرقية تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية اضطرابات الغدة الدرقية دواء الغدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

مصطفى غريب

مصطفى غريب يشيد بـ أمير كرارة في فيلم الشاطر: والله العظيم اكتشاف

أمير كرارة

أمير كرارة: عمري ما دخلت في شغل حد والكوميديا أصعب من الأكشن

محمد رياض

محمد رياض: لو الذكاء الاصطناعي موجودًا لقدمنا شخصية عبد الوهاب بشكل مختلف

بالصور

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

حضور مكثف بحفل تامر حسني والشامي في ثاني ليالي مهرجان العلمين

حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد