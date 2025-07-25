رزان جمال في كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل The Sandman| صور

شاركت الممثلة رزان جمّال جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من كواليس تصوير الموسم الثاني من المسلسل العالمي الشهير “رجل الرمل” (The Sandman)، الذي يُعرض عبر منصة نتفليكس، وسط تفاعل واسع من جمهورها في العالم العربي وخارجه.

وظهرت رزان جمال في الصور وهي تستعد لتصوير أحد مشاهدها بشخصية “ليتا هول”، مرتدية فستانًا جلديًا لافتًا، كما ظهرت في لقطة أخرى مرتدية معطفًا ثقيلًا في موقع تصوير بارد.

وعلّقت الممثلة اللبنانية البريطانية على الصور بكلمات تعكس حماسها الشديد للعودة بشخصيتها المعقدة التي أثارت اهتمام المشاهدين في الموسم الأول.

في المسلسل المقتبس عن سلسلة القصص المصورة الشهيرة لـنيل غايمان، تلعب رزان دور “ليتا هول” امرأة قوية تتصارع مع أحلامها وكوابيسها، بعد فقدان زوجها وتحولها إلى شخصية محورية في عالم Sandman الغامض. ويُعد هذا الدور من أبرز أدوارها العالمية، حيث يتداخل فيه الجانب الإنساني مع الخيال المظلم والأسطوري، وهو ما تطلب منها أداءً نفسيًا وعاطفيًا عميقًا.

رزان جمّال لمع نجمها في بداياتها من خلال فيلم Carlos، ثم انتقلت إلى هوليوود لتشارك في أعمال مثل A Walk Among the Tombstones وCruel Summer مع كاني ويست.

وحققت نجاحًا عربيًا كبيرًا بعد بطولتها لمسلسل “ما وراء الطبيعة” (Paranormal) على نتفليكس، الذي رسّخ حضورها في الدراما الناطقة بالعربية ذات الإنتاج العالمي.

كما تألقت في فيلم “كيرة والجن”، وشاركت في بطولة المسلسل العربي الناجح “الثمن”، بالإضافة إلى مسلسل “القدر” .

وتخوض حاليًا تجربة جديدة في عالم الكتابة من خلال إصدارها لكتاب أطفال بعنوان “Lulu and Blu”.

أما على صعيد السينما، فتستعد رزان جمال لعرض في فيلم “أسد” إلى جانب النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب.