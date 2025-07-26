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من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 5 فئات لا تنالها
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 5 فئات لا تنالها

من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟
من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟
أحمد سعيد

من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟.. يملك الرسول صلى الله عليه وسلم مقام كبيرًا ومكانة عظيمة في الدنيا والآخرة، وقد اختص نبينا عليه أفضل السلام بالشفاعة يوم القيامة، حيث يأتي صلى الله عليه وسلم شفيعا للخلائق كلها وهي تسمى بالشفاعة العظمى، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتعد لأكثر من نوع، وفي السطور التالية نتعرف على أنواع شفاعة النبي يوم القيامة ومن هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة.

من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟ 

بداية، قال حدد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة، مشيرا إلى أن الإنسان يحتاج في الآخرة لدعم حتى يدخل الجنة، تماما مثل درجات الرأفة في الامتحان، وتُسمى الشفاعة. 

وأضاف الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، هناك 5 فئات ممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة وهم :

  1. اللعانون وهم الذين يكثرون من "اللعن"
  2. المشركون 
  3. الظالمون 
  4. الإرهابيون 
  5. المكذبون

وقال الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء، والمشركون قيل فيهم "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"، والظالمون "ما للظالمين من حميم ولا شفيع"، والإرهابيون ممنوعون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال "صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي إمام ظلوم (بمعنى كل مسؤول ظالم) وكل مغال مارق (من يبالغ أو يغالي في الموضوع، أو المتطرف)".

أنواع شفاعة النبي يوم القيامة

  • شفاعة الرسول في الخَلق حيث يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وذلك عندما يقف الناس موقفا حرجا يذهبون إلى جميع الأنبياء ليطلبوا منهم تعجيل الحساب، حتى يشفع لهم النبي وهي تسمى الشفاعة العظمى.
  • شفاعة الرسول عليه الصلاة السلام لأمّته بأن ترفع درجاتهم في الجنة.
  • الشفاعة لمن تساوت حسناته وسيّئاته
  • شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من المسلمين
  • شفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمّته مِمَّن دخل النار

الدكتور على جمعة: شفاعة النبي يوم القيامة 10 أنواع

من جانبه كان الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، حدد الشفاعة يوم القيامة بـ 10 أنواع على رأسها الشفاعة الكبرى والتي سيشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، قائلاً "هذه الشفاعة سيشفع فيها الرسول الكريم للعالمين المؤمن والكافر والملحد"، موضحًا أن النصوص القرآنية تقول بذلك ومنها قوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذين يكثرون من لفظ الوحدانية "لا إله إلا الله" والصلاة والدعاء للنبي والصبر يستوجبون الشفاعة حسب ما أخبرنا الرسول الكريم.

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