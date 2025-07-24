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7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي

7 أعمال مستحبة من سُنة النبي بعد الصلاة
7 أعمال مستحبة من سُنة النبي بعد الصلاة
أحمد سعيد

أعمال مستحبة بعد الصلاة .. قد لا يعرف بعض المصلين ما هي الأعمال المستحبة بعد الصلاة، ويتساءل كثيرون عن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة، حيث بيّنت لنا السنة المطهرة عددًا من الأعمال يستطيع بها المسلم أن يغتنم ثوابها بعد كل صلاة مفروضة وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الأعمال بعد الصلاة.

7 أعمال مستحبة بعد الصلاة

هناك 7 أعمال مستحبة بعد الصلاة من سُنة النبي ويمكن أن ينتظم عليها كل مصلٍ لاغتنام فضلها وعظيم ثوابها ويمكن أن نستعرضها في النقاط التالية:

  1. الاستغفار 3 مرات.
  2. من سنة النبي أن نقول بعد الصلاة "اللهم أنت السلام, ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
  3. من سنة النبي أن نقول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
  4. بعد الصلاة نقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه, له النعمة, وله الفضل, وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".
  5. ثم نسبح الله ثلاثا وثلاثين, ونحمده ثلاثا وثلاثين, ونكبره ثلاثا وثلاثين, ونقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير".
  6. قراءة آية الكرسي, وسور الإخلاص والمعوذتين.
  7. بعد الانتهاء من ترديد الأذكار يدعو المصلي سرا بما شاء

فضل الذكر بعد الصلاة

  • يعد الذكر بعد الصلاة أفضل العبادات التي ينال بها العبد المسلم ثوابا كبيرا، والحصول على درجات عالية عند الله في الجنة.
  • الذكر بعد الصلاة يعمل على المحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدّة والرخاء، وبالتالي يحافظ المسلم على حبل التواصل مع الله دائمًا، ومن عرف الله أحبه وأقبل عليه وأخلص له.
  • الذكر بعد الصلاة يقوي الجسم ويمنح النور في الوجه، بالإضافة إلى أنّها تجلب الرزق لصاحبها. ترتقي بالمسلم إلى باب الإحسان، أي أن يعبد الله كأنّه يراه.
  • الذكر بعد الصلاة يباعد بين العبد والشيطان؛ فهو يطرده ويقمعه.
  • يعدّ الذكر سببًا للحصول على رضى الله -تعالى-. ذكر الله -تعالى- راحةٌ للقلب، وانشراحٌ للصدر؛ فهو يزيل الغم والهم من القلب.
  • يكون الذكر سببًا من أسباب جلب الرزق، وتوسعته.
  • يعدّ الذكر من أحبّ الكلام إلى الله -تعالى-.
  • يغفر الله -تعالى- للعبد ذنوبه بذكره، ويضع عنه خطاياه وسيئاته.
  • يعتبر الذكر من أفضل ما يقابل العبد به الله -تعالى- يوم القيامة؛ فيزيد في ثقل ميزان حسناته.

دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة

بعد التسليم من الصلاة يجب الاستغفار 3 مرات أولا لجبر النقص في الصلاة ثم تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذا العمل عظيم جدا ، ثم تدع قائلا:

  • يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ، ويُقال كل صباح ومساء. (اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.
  • اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.
  • اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.
  • اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ). (حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ.
  • اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا.
  • اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ).(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ.
  • اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تحتي.
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