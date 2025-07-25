أسامة كمال: دور مصر في دعم فلسطين ثابت ولن تهزه تصرفات صبيانية

أكد الإعلامي أسامة كمال أن الدور التاريخي والراسخ لمصر في دعم القضية الفلسطينية لن يتأثر ببعض "التصرفات الصبيانية" التي يقوم بها بعض الأفراد أمام السفارات المصرية حول العالم، بدلًا من توجيه الغضب نحو سفارات دولة الاحتلال.

وشدد كمال خلال تقديمه برنامج «مساء DMC» على قناة DMC علي أن تلك المحاولات لإلهاء مصر وتشويه دورها لن تنجح، قائلًا:"قصة إلهاء مصر لا تأتي بنتيجة، ولن تغير من موقفها، ولن تدفعها للتخلي عن دورها الذي تقوم به منذ عام 1948 وحتى اليوم".



وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوز حدود المأساة، منتقدًا بعض الأصوات التي توجه اللوم لمصر في الوقت الراهن، بدلًا من تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الوضع القائم.

وتابع: "التصرفات الصبيانية لا تستحق التعليق، ويقف وراءها داعمون. لكن في النهاية، هؤلاء لا يؤثرون في ثبات موقف الدولة المصرية. مصر ستبقى السند الحقيقي للقضية الفلسطينية".



وهاجم كمال بعض التصرفات التي وصفها بـ"السفالة والتطاول"، مضيفًا: "لن تنال من عزيمتنا، لا مظاهرات أمام السفارات ولا تطاول عبر السوشيال ميديا من أشخاص لا وزن لهم".