مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب" وذلك لمدة ٦ ساعات.

موعد قطع المياه

بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٧/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٦/ ٧ /٢٠٢٥.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلي وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر ٨٠٠ مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري" الخط الثالث"، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيداً عن محطة مترو الأنفاق.

سيارات مياه

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.