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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محطة معالجة الجبل الأصفر.. إحلال وتجديد خطوط الحمأة لزيادة كميات غاز الميثان

المياه والصرف
المياه والصرف
آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، أعمال التشغيل والصيانة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، حيث تابع سير العمل بالمحطة والموقف التنفيذى لأعمال التسليم لعقد المرحلة الثانية الجديد (عقد 19) لتحقيق أقصى استفادة والحفاظ على الأصول بالمحطة.

كما تم استعراض عرض تقديمى مسجل به أعمال المشغل الجديد خلال الشهر الأول من أعمال التشغيل والصيانة والإصلاحات للحفاظ على منظومة التشغيل، ثم تفقد عقد المرحلة الأولى (عقد 16) فى حضور فريق العمل من الجهاز والاستشاري لمنطقة الغاز ومعاينة خزانات الغاز الجديدة التي تم الانتهاء من تركيبها ودخولها الخدمة، وأعمال الإحلال والتجديد لخطوط الحمأة بالمنطقة لزيادة كميات غاز الميثان المنتجة مما يؤدى إلى زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة التى تُسهم فى تشغيل المحطة.

كما تمت متابعة أعمال مشروع مجمع انحدار الصرف الصحى قطر ٣٤٠٠مم الذى سينقل جزءا من تصرفات الصرف الصحى لمدينة القاهرة الجديدة داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، من حيث تقدم الأعمال ومواكبة البرنامج الزمنى، وكذا أعمال الحفر المكشوف ودق الستائر (Sheet Piles) الجارى تنفيذها بمعرفة شركة أوراسكوم، حيث إن العمل بها يتم في ورديات متواصلة لضرورة الانتهاء من المشروع في موعده المقرر.

وفي ختام الجولة التفقدية، وجه المهندس أحمد عبدالقادر، الشكر لجميع الحاضرين على الجهود المبذولة، مطالباً بالحفاظ على ما تم من مجهودات خلال الفترات السابقة مع التوجيه ببذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا الكيان والارتقاء بمستواه.

أحمد عبدالقادر مياه الشرب والصرف الصحى أعمال التشغيل والصيانة

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