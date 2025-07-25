خدعوك فقالوا.. انطلاق أولى فعاليات بيت التطوع في رأس البر

انطلقت أولى فعاليات بيت التطوع بمدينة رأس البر والتى تضمنت أنشطة توعوية وتفاعلية مميزة نظمتها وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط بقيادة ايمن الافندي المنسق العام للبرامج الوقائية للصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط بحضور واسع من الأسر والشباب وبمشاركة فاعلة من الأطفال.

شملت الفعالية عددًا من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين ورفع وعيهم بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات مع التركيز على التوعية بأول خطوة وهي «التدخين» باعتبارها مدخلًا خطيرًا نحو الإدمان.

كما تم تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالوا" والتي تهدف إلى تصحيح الشائعات والمفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب حول تعاطي المواد المخدرة وإبراز الحقائق بأسلوب مبسط وواقعي يناسب الفئات المستهدفة.

جاءت في إطار جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، وتحت إشراف الدكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية وبالتعاون مع وحدة حقوق الانسان بمحافظة دمياط.