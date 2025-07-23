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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز؟.. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

الصلاة ركن أساسي في الدين الإسلامي بل هي عماد الدين لذا يرغب عدد كبير من الناس في معرف الأحكام الفقهية المتعلقة بـ الصلاة رغبة منهم في زيادة العلم بكل ما يتعلق بهذه العبادة العظمة التي فرضها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وفي ذلك يتساءل البعض عن حكم إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز والشخوع، وهو سؤال أجابت عن دار الإلإتءا المصرية وفي السطور التالية نتعرف على الإجابة.

هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز؟

بدايةً، حددت دار الإفتاء رأيين للعلماء حول حكم إغماض العينين أثناء الصلاة، وهما 

  • الرأي الأول: كره تغميض العينين في الصلاة. 
  • الرأي الثاني: إذا ساعد إغماض العينين على الخشوع فليس في ذلك كراهة.

حكم إغماض العينين فى الصلاة للخشوع والتركيز

وفي السياق ذاته، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تغميض العينين في الصلاة من غير سبب مكروه، أما إذا كان السبب هو أن صاحبها لا يستطيع الخشوع فى الصلاة إلا بإغلاق عينيه ففي هذه الحالة لا حرج عليه ولا يكون إغماض العينين مكروهًا.

حكم تغميض العينين في الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن تغميض العينين في الصلاة من مكروهات الصلاة؛ إذ لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه فيها.

وأضافت اللجنة خلال ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية عن حكم تغميض العينين أثناء الصلاة: "إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة".

هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن تساءل الجميع حول هل السرحان في الصلاة ينقص ثوابها؟ قائلاً إن السرحان في الصلاة ينقص من ثوابها ولكن لا يبطلها.

وأضاف أمين الإفتاء، فى تصريحات تلفزيونية سابقة له، أنه إذا كان الإنسان يسرح في صلاته باستمرار فبهذه الطريقة لا تغير الصلاة شيئًا فى حياته، فعليه أن يجاهد نفسه عندما يدخل فى الصلاة ويتذكر أنه واقفًا بين يدي الله وأنه ربما آخر صلاة يصليها.

الصلاة الدين الإسلامي عماد الدين هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز إغماض العينين أثناء الصلاة

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