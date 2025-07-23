أذكار النبي بعد صلاة المغرب.. اغتنم أفضل أوقات الدعاء

أذكار النبي بعد صلاة المغرب .. الدعاء بعد صلاة المغرب من الأمور المستحب للمسلم ، وقد بيّنت لنا السنة النبوية الشريفة أن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة ومن صلاة المغرب من الأوقات المرجوة لاستجابة الدعاء، حيث يجب المواظبة على الدعاء في كل الأوقات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الدعاء دون انقطاع، وخاصة بعد الصلوات المكتوبة، ومنها صلاة المغرب.

أذكار النبي بعد صلاة المغرب

دعاء بعد صلاة المغرب مستجاب لأنه من دعاء بعد الصلاة المكتوبة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بعد كل صلاة ومنها صلاة المغرب، وصيغة دعاء بعد صلاة المغرب الواردة بالسُنة النبوية الشريفة، وهي:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي».

دعاء بعد صلاة المغرب

ومن أذكار النبي بعد صلاة المغرب هو دعاء بعد صلاة المغرب الواردة بالسُنة النبوية الشريفة، وهو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».