إذاعة القرآن: نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من الجامع الأزهر

أعلن الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، عودة نقل وبث شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بصفة دائمة.

ونشر الإذاعي إسماعيل دويدار، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بفضل الله تم التغلب على المعوقات وسنذيع الفجر بصفة دائمة من الجامع الأزهر الشريف”.

وكان الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، قد أعلن في وقت سابق، عن بدء إذاعة المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري ابتداءً من الغد، بعد انقطاع دام لسنوات.

وأوضح دويدار، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن الإذاعة ستبث المصحف المعلم يوميًا في تمام الساعة 9:50 صباحًا، وذلك استجابةً لطلبات مستمعيها.

يُذكر أن إذاعة القرآن الكريم توقفت عن بث المصحف المعلم منذ فترة طويلة، ولكن مع تزايد الطلبات من الجمهور، تم اتخاذ قرار بإعادته للبث مرة أخرى.