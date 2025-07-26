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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية، سواء كنتِ تبحثين عن وجبة اقتصادية، أو خيار صحي يعزز طاقتك، فإن شوربة العدس ستمنحكِ التوازن المثالي بين الطعم والفائدة.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

 تقدم الشيف سارة الحافظ، طريقة تحضيرها خطوة بخطوة بمكونات متوفرة في كل بيت.

 المكونات عمل شوربة العدس المصرية

  • 1 كوب عدس أصفر مغسول جيدًا
  • 1 بصلة متوسطة مفرومة
  • 1 جزرة مقطعة مكعبات
  • 1 ثمرة بطاطس صغيرة مقطعة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 4 أكواب ماء أو مرق خضار
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1/2 ملعقة صغيرة كركم اختياري
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

 طريقة عمل شوربة العدس المصرية
  •  في قدر كبير على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
  •  أضيفي الثوم، الجزر، البطاطس، وقلّبي لدقيقتين حتى تبدأ الخضار في الطراوة.
  •  أضيفي العدس المغسول والماء أو المرق، ثم أضيفي الكركم والكمون والملح والفلفل.
  •  غطي القدر واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 25–30 دقيقة، حتى ينضج العدس والخضار تمامًا.
  •  بعد أن تبرد الشوربة قليلًا، استخدمي الخلاط اليدوي أو العادي لخلطها حتى تصبح ناعمة وسلسة.
  •  أعيدي الشوربة إلى النار إن لزم الأمر للتسخين. يمكن تعديل القوام بإضافة ماء ساخن إذا كانت كثيفة جدًا.

 للتقديم

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
  • رشة كمون إضافية على الوجه
  • عصير ليمون حسب الرغبة
  • خبز محمص أو عيش بلدي
  • بصل أخضر أو شطة لمن يفضلون الطعم الحار

 نصيحة غذائية
تناول شوربة العدس مع عصير ليمون يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يجعلها مثالية لتعزيز قوة الدم، خاصة للنساء.

المكونات عمل شوربة العدس المصرية طريقة عمل شوربة العدس المصرية شوربة العدس المصرية

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طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

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