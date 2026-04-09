قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق مع «المركزي» .. «مدبولي»: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية وخطة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يبحث شراكة إعلامية موسعة مع مجموعة الصين للإعلام
القطاع الخاص يشيد بجهود وزير الطيران حول تحديث الأطر التشريعية لعمل الشركات
مقترح بـ دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد تنظيم الفصائل اللبنانية في شبعا
الزمالك يراقب تحركات الأهلي ضد لجنة الحكام .. وقرار منتظر
4 أيام عطلة رسمياً.. إجازة البنوك خلال شم النسيم 2026
وزير الدفاع البريطاني يكشف عن دور مهم لروسيا في الحرب الإيرانية
الوزير: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة
"الزراعة" تنفذ 1390 إجراءً تنظيمياً لضبط سوق المبيدات
ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﯾطﻠق ﺑودﻛﺎﺳت ﺟدﯾدا ﻟﻠﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣواطن اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻌﺎدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خالد رفعت: القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً في صناعة الطيران

نورهان خفاجي

أشاد كابتن  طيار خالد رفعت رئيس مجلس إدارة "شرم اير" لنشاط المشاهدة السياحية و الإعلان الجوي بالاجراءات والجهود التي يبذلها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والتي تتضمن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية لشركات الطيران التابعة لسلطة الطيران المدني المصرية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الوزير مع عدد كبير من رؤساء شركات الطيران بمختلف أنشتطها لمناقشة القرار رقم 333 لسنة 2026.

أكد الطيار خالد رفعت عقب مشاركته في الاجتماع ان القرار يخدم جميع شركات الطيران العاملة و الناشئة، موضحا ان القرار يهدف الي تصحيح المسار بتعزيز المنافسة العادلة و مرونة بعض الاجراءات و تذليل المعوقات لصالح المستثمر و ذلك لدعم الاقتصاد الوطني.

أوضح  رفعت ان القرار في صالح صناعة الطيران ويعزز من توطين هذه الصناعة  الاستراتيجية التي تعد قاطرة النمو لأي دولة مؤكدا أن من  ضمن النقاط الهامة التي يشملها القرار برفع عمر سن الطائرات في حالة الشراء لتسجيلها في سجل الطيران المدني المصري ، و أيضاً تخفيض رأس مال الشركات للأنشطة المختلفة التي تحفز المستثمرين وكذلك تسهيل الاجراءات عند تجديد التراخيص ، دمج و استحداث أنشطة جديدة لتهيئة مناخ العمل في صناعة الطيران المصرية.

وأضاف ان القرار سيعمل علي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ويحسن المناخ الاستثماري  مما يساعد علي النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي .

وكشف خبير طيران الرياضات الجوية أن الاستثمار الخاص في صناعة الطيران أصبح شريك أساسي مع الدولة في تعزيز هذه الصناعة الهامة مما يساهم في النهوض بالمنظومة من خلال انشاء شركات متخصصة في مختلف الانشطة أسوة بما هو متبع في العديد من الدول .

وجه رفعت الشكر لوزير الطيران و رئيس سلطة الطيران الملاح سامح فوزي لدعمها الكامل من خلال فتح باب النقاش مع جميع الشركات والاستماع للعديد من المقترحات التي من شأنها تعزيز صناعة الطيران وتطوير المنظومة بشكل عام .

كابتن طيار خالد رفعت الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني رؤساء شركات الطيران القرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

خلال الزيارة

وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب الروسي يزور محطة الضبعة النووية

جانب من الاجتماع

خالد رفعت: القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً في صناعة الطيران

إنشاءات المفاعل

المفاعل النووي المصري | إنجازات صناعية وهندسية تقرّب حلم الطاقة النظيفة

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

