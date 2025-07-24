لا تتجاهلها ... علامات مبكرة تنذر بضعف الكلى

تؤدي الكلى دورًا محوريًا في صحة الفرد العامة، فهي تتخلص من الفضلات، وتحافظ على توازن السوائل والأملاح، وتراقب ضغط الدم، بل وتساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك، غالبًا ما تمر المؤشرات الأولية لخلل وظائف الكلى دون أن تُلاحظ، أو يُساء تفسيرها على أنها مجرد مشاكل ثانوية، يبقى مرض الكلى المزمن (CKD) صامتًا في مراحله الأولى، وقد يتوقف تطوره مع الاكتشاف المبكر للعلامات التحذيرية.



10 علامات تشير إلى أمراض الكلى

1. قلة الطاقة أو صعوبة التركيز

يمكن أن يؤدي القصور الحاد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم. هذا قد يُسبب الشعور بالتعب والضعف وصعوبة التركيز، ومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى فقر الدم، الذي قد يُسبب الضعف والإرهاق.

2. مشاكل النوم

عندما لا تُصفّي الكلى نفسها بشكل صحيح، تبقى السموم في الدم بدلًا من أن تُخرج من الجسم عبر البول. هذا قد يُصعّب النوم، هناك أيضًا علاقة بين السمنة وأمراض الكلى المزمنة، وانقطاع النفس النومي أكثر شيوعًا لدى مرضى الكلى مقارنةً بعامة الأشخاص.

3. جفاف الجلد والحكة

تؤدي الكلى السليمة وظائف مهمة عديدة. فهي تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وتحافظ على قوة العظام، وتعمل على الحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الدم، قد يكون جفاف الجلد وحكة الجلد علامة على أمراض المعادن والعظام التي غالبًا ما تصاحب أمراض الكلى المتقدمة، أو عندما تعجز الكلى عن الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والعناصر الغذائية في الدم.

4. التبول بشكل متكرر

إذا شعرتَ بالحاجة المتكررة للتبول، خاصةً ليلًا، فقد يكون ذلك علامةً على مرض الكلى. فعندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يزداد الشعور بالحاجة للتبول. وفي بعض الأحيان، قد يكون ذلك أيضًا علامةً على وجود عدوى بولية أو تضخم في البروستاتا لدى الرجال.

5. الدم في البول

عادةً ما تحتفظ الكلى السليمة بخلايا الدم في الجسم عند تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عندما تتضرر مرشحات الكلى، قد تبدأ خلايا الدم هذه بالتسرب إلى البول. بالإضافة إلى إشارة وجود أمراض الكلى، قد يكون وجود الدم في البول مؤشرًا على وجود أورام أو حصوات في الكلى أو عدوى.

6. البول الرغوي

تشير الفقاعات الزائدة في البول - وخاصةً تلك التي تتطلب شطفًا متكررًا قبل زوالها - إلى وجود بروتين فيه، قد تبدو هذه الرغوة مشابهةً للرغوة التي تراها عند تقليب البيض، لأن البروتين الشائع في البول، وهو الألبومين، هو نفس البروتين الموجود في البيض.

7. الانتفاخ المستمر حول العينين

يُعدّ وجود البروتين في البول علامةً مبكرةً على تلف مرشحات الكلى، مما يسمح بتسرب البروتين إلى البول. قد يكون سبب هذا الانتفاخ حول العينين هو تسريب الكلى لكمية كبيرة من البروتين في البول، بدلاً من الاحتفاظ به في الجسم.

8. تورم الكاحلين والقدمين

قد يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم (الملح)، مما يسبب تورم القدمين والكاحلين، كما قد يكون تورم الأطراف السفلية علامة على أمراض القلب والكبد ومشاكل أوردة الساق المزمنة.

9. ضعف الشهية

هذه أعراض عامة جدًا، ولكن تراكم السموم الناتج عن ضعف وظائف الكلى قد يكون أحد الأسباب.

10. تشنج العضلات

قد ينتج اختلال توازن الإلكتروليتات عن ضعف وظائف الكلى. على سبيل المثال، قد يُسهم انخفاض مستويات الكالسيوم وعدم التحكم الجيد في الفوسفور في تقلصات العضلات.

المصدر: kidney.

