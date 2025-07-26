نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد الناقد طارق الشناوي.. ما السبب؟

أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا بشأن تصريحات الناقد الكبير طارق الشناوي، عن قرارات النقابة، بعد أزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة الأخيرة.

وقال نص البيان الصادر من أحمد مهنا المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية - المحامي بالنقض تابعت ما ورد على لسان طارق الشناوي ، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار ، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق ، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة.

واستكمل ان هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني ، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

واختتم: لذلك نعلن نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها.