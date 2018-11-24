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ديني

تعرف على عدة الزوجة المختلعة وهل يجوز خطبتها في هذه الفترة .. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، أن مذاهب الشافعية وأبو حنيفة والمالكية أجمعوا أن عدة المختلعة كعدة المطلقة تماما وليست حيضة واحدة كما يقول البعض.

وأوضح جمعة في فتوى له حول عدة المرأة التي خلعت زوجها ، أن حديث الترمذي في زوجة امرأة ثابت ابن القيس، ضعيف بإجماع الفقهاء، وإن كان تمسك به الحنابلة.

وأضاف، لو أن امرأة خلعت زوجها وتزوجت بعد شهر من تاريخ الخلع تكون ارتكبت جريمة الزنا طبقا للقانون. ولا يجوز خطبتها خلال فترة العدة مطلقا .

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.

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