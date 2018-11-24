تأجيل لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت ساعة بسبب أحداث الشغب

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن تأجيل انطلاق مباراة ريفربليت أمام بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة ساعة واحدة، على أن تنطلق فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة اليوم على ملعب "المونيمونتال"، بعد واقعة اعتداء جماهير الريفر على حافلة فريق البوكا.



وهاجمت جماهير ريفربليت حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.



بوكا جونيورز يخوض النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث سبق وأن توج باللقب 6 مرات، ويفصله لقبا واحدا من معادلة رقم جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجًا بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدي ريفر بليت النهائى السادس أملًا فى الحصول على اللقب الرابع في تاريخه.



