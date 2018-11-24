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كلب يصد هدفا مؤكدا من ضربة جزاء.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
أحمد محرم
بث موقع "لبنان 24" مقطع فيديو يسجل مشهدًا طريفًا، حيث تسلل كلب إلى ملعب شعبي لكرة القدم في البرازيل، واعترض طريق كرة كانت في طريقها إلى المرمى.

وأظهر الفيديو حارس المرمى يتأهب لصد كرة سددها أحد لاعبي الفريق المنافس، لكن حارس المرمى ألقى بجسده بعيدا عن مسار الكرة، التي أوشكت على دخول المرمى بالفعل لولا أن الكلب ركض في اللحظة الأخيرة واعترض طريقها.

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