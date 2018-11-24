أسرع مشروب لنسف الكرش بسرعة لا تتوقعينها

هل تعانى من الكرش والوزن الزائد يمكنك بوصفة سهلة وسريعة حرق أسرع للدهون بمكونات طبيعية من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة .:



ملعقتان من قشر القهوة

ملعقة من القرفة

ملعقة من القرنفل

ملعقة من الزنجبيل المطحون.



طريقة التحضير:



ضعي القرفة والقرنفل في وعاء على نار مع كوبين من الماء حتى يغلوا ثم أضيفي قشر القهوة واتركيه يغلي مع المكونات لمدة دقيقتين وبعدها أضيفي الزنجبيل بعد إزالة الوعاء عن النار ثم صفي المشروب وتناولي منه كأسا في الصباح وأخرى في المساء.