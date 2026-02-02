قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
فن وثقافة

سنو وايت يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

سنو وايت
سنو وايت
أحمد البهى

تمكن فيلم سنو وايت، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة شاهد. 

وأحتل فيلم سنو وايت، المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر

تدور قصة فيلم سنو وايت حول وجود صعوبات لقصار القامة وسعيهم الدائم لتحقيق حلم الحب والزواج حيث تقوم إيمان والتي تقدم دورها مريم شريف تلجأ إلي مواقع التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من الزواج.

قصة فيلم سنو وايت 

تدور قصة فيلم سنو وايت بطولة مريم شريف حول قوة الفتاة المصرية التي تبحث عن الحب والزواج والاستقرار الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.

مريم شريف 

وتقوم مريم شريف بدور الفتاة المصرية إيمان التي تبحث عن الحب يشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح و محمد جمعة وخالد سرحان وصفوة وكريم فهمي.

مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت هي فتاة مصرية قدمت دور إيمان فتاة مصرية من قطار القامة وهو أول دور فني لها قدمت من خلاله دور فتاة تواجه مشاكل في حياتها بسبب قصر القامة.

فيلم سنو وايت سنو وايت منصة شاهد

