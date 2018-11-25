5 ألسنة صناعية لحماية شواطئ مطروح

أكد المهندس أيمن عرفة مدير عام جهاز حماية الشواطئ بمطروح، أنه فى ظل التغيرات المناخية الحالية المتوقعة مستقبلا وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر بادرت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ مشروعين بمحافظة مطروح لحماية شواطئها.





وأضاف خلال اللقاء ومحافظ مطروح أن المشروع الأول يقوم على حماية وتطوير شاطئ خليج مدينة مرسي مطروح بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وهو عبارة عن إقامة خمسة رؤوس حجرية داخل البحر مائلة علي خط الشاطئ بأطوال حوالي 70 متر ومسافات بينية حوالي 200 متر،

وجار حاليا تنفيذ الرأس الأولي من جهة الشرق مع قرب الانتهاء منها، والعمل في الرأس الغربية واستكمال تنفيذ باقي الرؤوس تباعًا.





أما المشروع الثانى ،يهدف إلى حماية شاطئ الأبيض بمطروح كمرحلة أولى وهو عبارة عن خمسة رؤوس حجرية داخل البحر علي شكل حرف T بأطوال 75 مترا ومسافات بينية 300 متر وبتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.





وأشار مدير حماية الشواطئ بمطروح أن هذه المشروعات تهدف بالاضافة إلى حماية الشواطئ إلى حماية المنشآت والاستثمارات الساحلية والحفاظ علي الشاطئ الرملي، بالاضافة الى أن تلك الرؤوس سيكون لها عائد اقتصادى للأهالى والمحافظة مع كونها ستكون مزارًا ومتنفسًا للأهالي والمصطافين.



