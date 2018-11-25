أمطار خفيفة على شمال الدلتا وشبورة كثيفة على الصعيد.. والقاهرة تسجل 23 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد.



وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: (القاهرة 23-17، الإسكندرية 23-17، رفح 22-12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 25-13، حلايب 23-21).