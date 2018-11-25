عبدالعال مداعبا الهامي عجينة: اقعد بدل ما تروح للمفتي

داعب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، النائب الهامى عجينة قائلا: لقعد يا إلهامي.. ولا تروح عند المفتي".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة لإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وتقرير اللجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد سمير،صالح و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.



