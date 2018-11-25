باع ثروته لحضور حفلات أم كلثوم .. تعرف على صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست

«عظمة على عظمة يا ست».. كلمات كثيرا ما نسمعها في غالبية حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، فالسيدة التي غنت في العديد من محافظات مصر ودول العالم، لم يغب عن حفلاتها صاحب تلك المقولة الشهيرة، التي لا زالت تتردد حتى اليوم عن كل عمل جميل، والتي اعتادت عليها آذان محبي وعشاق أغاني أم كلثوم.



الهتاف الذي كان حاضرا في حفلات أم كلثوم، والذي كان بانفعال حقيقي، نابع عن حالة حب لما تغنيه كوكب الشرق، لم يكن صاحبه يومها يعتقد أن هتافه سيبقى يتردد في حفلات وأغاني أم كلثوم، حتى يعتاد عليه جميع السامعين، حتى أصبحت تلك الجملة تقال لكل شيء جميل.





ففي الصف الأول، وعلى المقعد المقابل لكوكب الشرق، كان يجلس «سعيد الطحان» صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست، في جميع حفلاتها سواء كانت تلك الحفلات داخل مصر أو خارجها، حتى كلما اندمجت مسامعه مع ما تغنيه كوكب الشرق صاح بأعلى صوته قائلا «عظمة على عظمة يا ست ».



أنت عمري.. البداية

فالجملة الشهيرة التي اعتاد عليها حضور حفلات أم كلثوم، كانت بدايتها في مسرح حديقة الأزبكية، وخلال عزف الفرقة للمقدمة الموسيقية لأغنية «أنت عمري» عام 1964، صاح «سعيد الطحان» بأعلى صوته قائلا: «عظمة على عظمة يا ست» والتي لا يزال يرددها طوال الحفل كلما أطربته أم كلثوم بصوتها في تلك الحفلة، حتى أصبح هذا الهتاف حاضرا منه في جميع حفلات أم كلثوم يكرره بانفعال حقيقي صادر عن حب وذوبان لما تقدمه كوكب الشرق .

الرجل الذي قدم من مدينة طنطا لحضور حفلات أم كلثوم، والذي لم يتخلف يوما عنها، بعدما ذاب في حب كوكب الشرق وعشق أغانيها، كان يترك كل أعماله بمجرد الإعلان عن حفل لأم كلثوم والتي لم يترك لها حفلا منذ شبابه في عام 1935، حتى بعد أن صار ربا لأسرة، اعتاد على اصطحاب أسرته لحضور حفلات كوكب الشرق في الخميس الأول من كل شهر .

بحس إنها بتغنيلي

« دا كلامها زي الشهد.. بيخليني أحس إنها بتغنيلي لوحدى، وكأن مفيش حد غيري في الصالة» هذا ما قاله الطحان حين سئل عن سر حضوره الدائم وجلوسه في الصف الأول وتحديدا في الكرسي المواجه للميكروفون حتى اعتادت عليه الكاميرات وألفه الجمهور .

ولم يتوقف «الطحان» عند تلك المقولة الشهيرة في حفلات أم كلثوم، لكن لدرجة أنه كان يطلب منها ترديد الكوبليه مرة أخرى قائلا: «تاني والنبي يا ست.. دا انا جايلك من طنطا»، حتى أن أم كلثوم كانت تلبي ما يطلبه .



مهووس أم كلثوم عرف عن سعيد الطحان، امتلاكه للعديد من الأعمال في مدينة طنطا والتي تنوعت بين أراض زراعية ومطاحن ومصانع للمنتجات الحيوانية، لم تمنعه تلك المصالح عن حضور جميع حفلات أم كلثوم في مصر وخارجها، حتى خسر جزءا كبيرا من ثروته سواء لحضور حفلات أم كلثوم أو بسبب هوسه بها خلال سماعه لأغانيها بالشوارع .