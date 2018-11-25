ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

باع ثروته لحضور حفلات أم كلثوم .. تعرف على صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:59 م
أم كلثوم و سعيد العطار
أم كلثوم و سعيد العطار
محمد الصاحى

«عظمة على عظمة يا ست».. كلمات كثيرا ما نسمعها في غالبية حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، فالسيدة التي غنت في العديد من محافظات مصر ودول العالم، لم يغب عن حفلاتها صاحب تلك المقولة الشهيرة، التي لا زالت تتردد حتى اليوم عن كل عمل جميل، والتي اعتادت عليها آذان محبي وعشاق أغاني أم كلثوم.

الهتاف الذي كان حاضرا في حفلات أم كلثوم، والذي كان بانفعال حقيقي، نابع عن حالة حب لما تغنيه كوكب الشرق، لم يكن صاحبه يومها يعتقد أن هتافه سيبقى يتردد في حفلات وأغاني أم كلثوم، حتى يعتاد عليه جميع السامعين، حتى أصبحت تلك الجملة تقال لكل شيء جميل.

باع ثروته لحضور حفلات
ففي الصف الأول، وعلى المقعد المقابل لكوكب الشرق، كان يجلس «سعيد الطحان» صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست، في جميع حفلاتها سواء كانت تلك الحفلات داخل مصر أو خارجها، حتى كلما اندمجت مسامعه مع ما تغنيه كوكب الشرق صاح بأعلى صوته قائلا «عظمة على عظمة يا ست».


أنت عمري.. البداية 

فالجملة الشهيرة التي اعتاد عليها حضور حفلات أم كلثوم، كانت بدايتها في مسرح حديقة الأزبكية، وخلال عزف الفرقة للمقدمة الموسيقية لأغنية «أنت عمري» عام 1964، صاح «سعيد الطحان» بأعلى صوته قائلا: «عظمة على عظمة يا ست» والتي لا يزال يرددها طوال الحفل كلما أطربته أم كلثوم بصوتها في تلك الحفلة، حتى أصبح هذا الهتاف حاضرا منه في جميع حفلات أم كلثوم يكرره بانفعال حقيقي صادر عن حب وذوبان لما تقدمه كوكب الشرق.
باع ثروته لحضور حفلات
الرجل الذي قدم من مدينة طنطا لحضور حفلات أم كلثوم، والذي لم يتخلف يوما عنها، بعدما ذاب في حب كوكب الشرق وعشق أغانيها، كان يترك كل أعماله بمجرد الإعلان عن حفل لأم كلثوم والتي لم يترك لها حفلا منذ شبابه في عام 1935، حتى بعد أن صار ربا لأسرة، اعتاد على اصطحاب أسرته لحضور حفلات كوكب الشرق في الخميس الأول من كل شهر.

بحس إنها بتغنيلي

«دا كلامها زي الشهد.. بيخليني أحس إنها بتغنيلي لوحدى، وكأن مفيش حد غيري في الصالة» هذا ما قاله الطحان حين سئل عن سر حضوره الدائم وجلوسه في الصف الأول وتحديدا في الكرسي المواجه للميكروفون حتى اعتادت عليه الكاميرات وألفه الجمهور.
باع ثروته لحضور حفلات
ولم يتوقف «الطحان» عند تلك المقولة الشهيرة في حفلات أم كلثوم، لكن لدرجة أنه كان يطلب منها ترديد الكوبليه مرة أخرى قائلا: «تاني والنبي يا ست.. دا انا جايلك من طنطا»، حتى أن أم كلثوم كانت تلبي ما يطلبه.

مهووس أم كلثوم
عرف عن سعيد الطحان، امتلاكه للعديد من الأعمال في مدينة طنطا والتي تنوعت بين أراض زراعية ومطاحن ومصانع للمنتجات الحيوانية، لم تمنعه تلك المصالح عن حضور جميع حفلات أم كلثوم في مصر وخارجها، حتى خسر جزءا كبيرا من ثروته سواء لحضور حفلات أم كلثوم أو بسبب هوسه بها خلال سماعه لأغانيها بالشوارع.
باع ثروته لحضور حفلات
لم يترك «الطحان» حفلة لكوكب الشرق في الخارج إلا وسافر خلفها في العديد من دول العالم، دون أن يتخلى عن زيه المصري المهندم عبارة عن جلباب وجبة قفطان، مما أفقده جزءا كبيرا من أمواله نتيجة حالة الهوس الكبيرة التي كانت تنتابه لجميع أغاني أم كلثوم، والتي منها تعرضه للسرقة في العديد من المرات على شباك حجز تذاكر حفلات أم كلثوم، وسرقة شيكات من سيارته نتيجة تركه للسيارة في الشارع للاستماع لإحدى أغاني كوكب الشرق على أحد المقاهي.

أم كلثوم ترد الجميل

بعدما اعتادت كوكب الشرق رؤية سعيد في حفلاتها أصبحت تتفقده بين الحضور، وفي إحدى الحفلات لم تشاهده ولم تسمع صوته الذي اعتادت عليه، فكلفت أحد الأفراد في فرقتها بالسؤال عنه، والذي تأكد من مرضه نتيجة إفلاسه بعدما سافر خلفها العديد من دول العالم، فقررت زيارته في مرضه ومساعدته على استعادة أرضه التي كان قد باعها ليتمكن من حضور حفلاتها، ومنحته شرف حضور حفلاتها بالمجان.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

أحمد موسى يكشف المخطط والمحرض الرئيسي على اغتيال الشهيد هشام بركات

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تذيل الأهلي جدول الدوري

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

روسيا تفتح النار على سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

جبر الخواطر على الله.. مرضى جبرتهم ملاعب الكرة وساندتهم الجماهير في المباريات

أمين الفتوى: الشك في عدد السجدات يبني على الأكثر في حالة واحدة

علي جمعة يرد على سعد الهلالي بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

هاني الناظر يكشف عن طريقة لخسارة الوزن دون أدوية

هجوم شديد من علي جمعة ضد سعد الدين الهلالي بسبب المواريث ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو
رحيمي يضيف الهدف الثاني للرجاء في شباك فيتا كلوب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟