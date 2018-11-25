ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

صيادلة مصر يشاركون في عزاء الدكتور أحمد طه ضحية الغدر بالسعودية.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
محمد بدران و محمد غالي / مصور :عمرو سيد
شارك الدكتور أيمن عثمان أمين مجلس الصيادلة، ورانيا صقر، وربيع الدندراوي، ومحمد حسن، وأحمد صلاح هلال، وعبدالله رافع، وحسن ابراهيم، ومنى المهدي، اعضاء مجلس نقابة الصيادلة، في عزاء الصيدلي الدكتور أحمد طه المناخلي، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقى العزاء عدد من الصيادلة وأسرة الشهيد وأصدقائه.

يذكر ان الصيدلي وافته المنية الأسبوع الماضي بمدينة جازان السعودية إثر حادث قتل أليم، أثناء تواجده في عمله على يد مواطن سعودي.

كانت القنصلية المصرية العامة بجدة، أكدت أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل لذوي الفقيد، ووجهت الشكر للجانب السعودي وللمجموعة التي كان يعمل بها الصيدلي الراحل، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.
loading...

ترشيحاتنا

علي غزال بصحبة ابنته وزوجته في أسوان ..صور

زلزال إيران يثير فزع الكويتيين.. فيديو

المقاصة يهزم إنبي برباعية مثيرة ويحتل المركز الثاني بالدوري .. فيديو

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

مفاجأة.. كارتيرون يرفض تدريب الإسماعيلي خلفا للأهلى

طاقم حكام تونسى لمباراة بيراميدز والنجوم ومصرى يدير لقاء النجم الساحلى والترجى

رد صادم لداعية إسلامي على من يفضلون إنجاب البنين عن البنات .. فيديو

جامعة عين شمس تكشف حقيقة استضافة صافيناز

الصحف الإنجليزية تسخر من راموس بسبب احتفال محمد صلاح

التموين: معايير جديدة لحذف المواطنين من البطاقات العام المقبل.. فيديو

محمد داود: المساواة بين المرأة والرجل في الميراث ليست عدلا

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة صادمة: الأمير تشارلز من نسل مصاصي الدماء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

فيديو

ضبط عاطل وتاجر تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية.. فيديو
الداخلية تسعد أسرة طفل مختطف بـ 6 أكتوبر بعد تمكنها من تحريره .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه: مقابلة وزير الرياضة أعادت إليّ الروح وأنتظر تنفيذ وعوده
إخلاء 4 قرى في إيران بسبب الفيضانات .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه: رئيس الاتحاد سبب تحولي إلى بائع كشري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟