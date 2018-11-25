صيادلة مصر يشاركون في عزاء الدكتور أحمد طه ضحية الغدر بالسعودية.. صور

شارك الدكتور أيمن عثمان أمين مجلس الصيادلة، ورانيا صقر، وربيع الدندراوي، ومحمد حسن، وأحمد صلاح هلال، وعبدالله رافع، وحسن ابراهيم، ومنى المهدي، اعضاء مجلس نقابة الصيادلة، في عزاء الصيدلي الدكتور أحمد طه المناخلي، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقى العزاء عدد من الصيادلة وأسرة الشهيد وأصدقائه.



يذكر ان الصيدلي وافته المنية الأسبوع الماضي بمدينة جازان السعودية إثر حادث قتل أليم، أثناء تواجده في عمله على يد مواطن سعودي.



كانت القنصلية المصرية العامة بجدة، أكدت أنه تم تحويل مستحقات الصيدلي الراحل لذوي الفقيد، ووجهت الشكر للجانب السعودي وللمجموعة التي كان يعمل بها الصيدلي الراحل، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان وتسليم مستحقات المتوفى.