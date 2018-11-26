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محافظات

الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:32 م
الفوج الخامس لقطار
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل لأسوان
شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار "اعرف بلدك" زار الفوج الخامس ضمن أفواج قطار الشباب، والذى يضم 231 شابا وفتاة يمثلون طلاب 4 محافظات هى جنوب سيناء والغربية والبحيرة والقاهرة، بزيارة إلى متحف النيل الوثائقي بمدينة أسوان للتعرف على تراث دول حوض النيل، وتاريخ مصر العظيم.

ويتم تنظيم هذه الرحلات لأفواج قطار الشباب من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعي، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بإشراف هانى رشدى وكيل الوزارة.

ويتضمن برنامج رحلة قطار الشباب للفوج الخامس زيارة معابد فيلة والسد العالي ومتحف النوبة، للاطلاع على مقتنيات هذه المعالم السياحية والمناطق الأثرية التى توضح عظمة الحضارة المصرية.
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور
الفوج الخامس لقطار الشباب يصل أسوان بصحبة 231 شابا وفتاة.. صور
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