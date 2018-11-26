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رياضة

بتروجت يشكو حكم مباراة سموحة بسبب الإنذارات غير المبررة قبل لقاء الأهلي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:03 م
بتروجت
بتروجت
منتصر الرفاعي
قرر مسئولو بتروجت تقديم شكوى ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الفريق أمام سموحة وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.

وأبدى مسئولو بتروجت غضبهم من قرارات الحكم الذي أشهر الكارت الأحمر للأثيوبي شيمليس بيكلي بدون سبب وتعمد منح بعض اللاعبين الأساسيين إنذارات بدون سبب وهم التنزاني حميد ماو والحارس محمد أبوالنجا بونجا ليتأكد غياب الثلاثي عن المباراة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم 1 ديسمبر.

وشدد مسئولو بتروجت في شكواهم من الحكم على أنه تعمد منح إنذارات بدون سبب حتى يتعرض اللاعبون للإيقاف في المباراة المقبلة والدليل على ذلك إعادة لقطات الإنذارات بدون سبب واضح وتسبب في أزمة للفريق قبل مواجهة الأهلي.
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