ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن شرطا لإلغاء حالة الطوارئ بالمناطق الحدودية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت أوكرانيا أنها قد تلغي حالة الطوارئ التي فرضت في المناطق الحدودية من البلاد لمدة 30 يوما، في حال جرى تطبيع الوضع في مضيق كيرتش.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إنه : "يمكن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد في أي وقت، إذا ما تم تطبيع الوضع في كيرتش".

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع أمس الإثنين، مرسوما يفرض حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية، المياه الإقليمية الروسية، واحتجازها من قبل حرس الحدود الروسي.

ويبدأ سريان حالة الطوارىء في أوكرانيا اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو يوم غد الأربعاء 28 نوفمبر.
loading...

ترشيحاتنا

النجوم يهاجم اتحاد الكرة بسبب طاقم حكام مباراة بيراميدز .. فيديو

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح ما هو تجديد الوضوء

ناسا: المسبار إنسايت يرسل أول صورة من كوكب المريخ

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

حكم الاختلاط بين الشباب والفتيات في المدرسة والجامعة

صحف الكويت: القاهرة ترحب بالأمير محمد بن سلمان والسيسي على رأس المستقبلين.. والغاز المصري يعود للأردن قريبا.. الإمارات تعفو عن الجاسوس البريطاني ولندن ترحب..والمغرب يطلب من الجزائر ردا رسميا على الملك

أوكرانيا تعلن شرطا لإلغاء حالة الطوارئ بالمناطق الحدودية

الجن دخل البيت ومش عاوز حد يقعد فيه.. مشاهد مرعبة لاحتراق المنازل بدون سبب

دينا الشربيني تنتقد مشاهد لها في مسلسل مليكة

الأهلي يسعى لتصحيح المسار بالفوز على المقاولون العرب بالدوري.. اليوم

عالم صيني يزعم تعديل توأمين ورثيًا لمقاومة فيروس الإيدز.. صور

ابني كان بيرجع بارود.. الجن يتسبب في وفاة طفل بالبحيرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

فيديو

فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو
مدير مكتب بن سلمان: الرياض والقاهرة مدارات تاريخية تضبط مواقيت الزمن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟