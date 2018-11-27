تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز

أصبح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مجبرا على إجراء مجموعة من التغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويأتى ذلك بسبب حجم الإصابات والغيابات الكبير في صفوف المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة والتى يأتى على رأسها المهاجم المغربى وليد أزارو والحارس محمد الشناوى والدولى التونسى على معلول والنيجيرى جونير أجايى فضلا عن غياب عمرو السولية وأحمد فتحى ومحمد هانى أيضا.



واقترب شريف إكرامى من حراسة مرمى الاهلى فى الفترة المقبلة بداية من مباريات اليوم خاصة بعد المستويات الجيدة التى يقدمها يوما تلو الآخر فى التدريبات، ودخل الثنائى باسم على وكريم نيدفيد فى منافسة قوية لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر.



واستقر المدير الفنى على تواجد الثنائى حسام عاشور وهشام محمد فى قيادة منقطة الوسط بجانب وليد سليمان، كما يدرس يوسف الدفع بناصر ماهر أساسيا بجانب صلاح محسن ومروان محسن فى الهجوم.



ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلى فى مباراة اليوم أمام المقاولون كالآتى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: باسم على "كريم نيدفيد" وسعد سمير وكوليبالى وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وناصر ماهر

خط الهجوم: وليد سليمان وصلاح محسن "أحمد حمودى" ومروان محسن.

