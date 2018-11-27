ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:12 ص
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عبد الحكيم ابو علم - عمرو الحلوانى
أصبح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مجبرا على إجراء مجموعة من التغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

ويأتى ذلك بسبب حجم الإصابات والغيابات الكبير في صفوف المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة والتى يأتى على رأسها المهاجم المغربى وليد أزارو والحارس محمد الشناوى والدولى التونسى على معلول والنيجيرى جونير أجايى فضلا عن غياب عمرو السولية وأحمد فتحى ومحمد هانى أيضا.

واقترب شريف إكرامى من حراسة مرمى الاهلى فى الفترة المقبلة بداية من مباريات اليوم خاصة بعد المستويات الجيدة التى يقدمها يوما تلو الآخر فى التدريبات، ودخل الثنائى باسم على وكريم نيدفيد فى منافسة قوية لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر.

واستقر المدير الفنى على تواجد الثنائى حسام عاشور وهشام محمد فى قيادة منقطة الوسط بجانب وليد سليمان، كما يدرس يوسف الدفع بناصر ماهر أساسيا بجانب صلاح محسن ومروان محسن فى الهجوم.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلى فى مباراة اليوم أمام المقاولون كالآتى:
حراسة المرمى: شريف إكرامى
خط الدفاع: باسم على "كريم نيدفيد" وسعد سمير وكوليبالى وأيمن أشرف
خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وناصر ماهر
خط الهجوم: وليد سليمان وصلاح محسن "أحمد حمودى" ومروان محسن.
loading...

ترشيحاتنا

طريقة جديدة لتحضير السمبوسة على مائدتك

الزمالك بلا راحة استعدادا للاتحاد في البطولة العربية

النجوم يهاجم اتحاد الكرة بسبب طاقم حكام مباراة بيراميدز .. فيديو

فيديوجراف.. أب بلا قلب يحبس ابنه لمدة 20 عاما إرضاء لزوجته

ماذا فعل بن سلمان في 5 زيارات سابقة لمصر

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

دينا الشربيني: مش بحب الميك عايزة أكون على طبيعتي.. فيديو

محمد شيحة: الإسماعيلي في مستنقع ومن يهاجموني أكثر من أضروا الدراويش.. فيديو

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

التعليم: لأول مرة.. إنشاء فصول خاصة لمزدوجي ومتعددي الإعاقة.. فيديو

بسمة بإطلالة فضية في عرض فيلم الغراب الأبيض.. صور

الوزراء: إعلان تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

فيديو

بث مباشر.. اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة
نهال نبيل: أبحث عن الجديد.. ولا أقلق من الهضبة وشيرين.. فيديو
شاهد.. نهال نبيل تغني في موقع صدى البلد.. فيديو
تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
الوزراء: إعلان تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟