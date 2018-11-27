رفض طلب رد محكمة إعادة محاكمة المتهمين بقتل يوسف العربي

قررت الدائرة 46 مدني كلي استئناف القاهرة، رفض طلب رد محكمة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربى، والمقدم منهم منذ الجلسة القبل الماضية وتغريم كل متهم منهم 4 آلاف جنيه.



كانت محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "طاهر.أ" و"خالد.ع" والمتهمين فى قضية مقتل الطفل "يوسف العربى" لجلسة 15 يناير المقبل؛ وذلك للفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين.



كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين - بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر فى مايو الماضى، بالسجن المشدد 7سنوات.



ولقى الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه فى أحد المحلات عن طريق طلق نارى أصابه فى الرأس، تبين أنها اطلقت من حفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر.

