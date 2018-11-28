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شاهد.. فيضانات تغرق الشوارع في سيدني وتسبب فوضى مرورية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت فضائية "ايرونيوز"، صباح اليوم الأربعاء لقطات حية من تداعيات الرياح القوية والفيضانات، التي أصابت مدينة سيدني في أستراليا.

ضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة سيدني، كبرى المدن الأسترالية، يوم الأربعاء فأحدثت فوضى في حركة النقل الصباحية وأغرقت الشوارع ومحطات السكك الحديدية والمنازل وأوقفت الرحلات الجوية وتركت مئات الأشخاص بدون كهرباء.
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