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تعليم

التعليم: حظر تدريس أي خرائط غير رسمية بالمدارس

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، أوصى خلاله باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية ، الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وشدد شوقي  في كتابه الدوري على ضرورة التأكد من إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها. 

وأوضح الوزير أن هذه التعليمات تأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تداول واستخدام الخرائط الخاصة بجمهورية مصر العربية، لعدم الإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية .

وأخيرًا، أكد أنه يتعين على الجهات المعنية الالتزام بهذه التعليمات ، مشيرا إلى أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية . 
التعليم: حظر تدريس أي خرائط غير رسمية بالمدارس
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