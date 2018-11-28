ضبط 2 طن دجاج منتهي الصلاحية بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط 2 طن أوراك دجاج ودواجن وأجنحة متبلة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى لإنتهاء فترة الصلاحية.



وذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى لمراقبة الأسواق والأسعار ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.



وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية وذلك لحيازته 2 طن أوراك دجاج ودواجن وكفتة وأجنحة متبلة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى لانتهاء فترة الصلاحية بكشف الأطباء البيطريين قبل بيعها بالأسواق، وتم تحرير محضر 1075 جنح أمن الدولة البياضية ضد ر ى ر ، وجارى العرض على النيابة العامة .



