ضبط سائق هارب من تنفيذ 312 حكما قضائيا في الإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام، في ضبط محكوم عليه هارب مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 312 حكما قضائيا فى قضايا متنوعة بالإسكندرية.



وبحسب بيان، اليوم الخميس، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه الهارب /محمد ع. ع- 42 سنة ، سائق، مقيم عزبة الرحمانية بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه بالإسكندرية، مطلوب ضبطه في 312 حكم حبس "64 جزئي- 49 مستأنف- 85 غرامات" في قضايا "مباني، إكمال بناء، تبديد، سرقة تيار، تبوير أرض"، بإجمالي عقوبات 65 سنة وقيمة الكفالات 380000 جنيه وقيمة الغرامات 980000 جنيه، وذلك أثناء اختبائه بعزبة محسن الكبرى، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.