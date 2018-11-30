ثقافة الأقصر تناقش كيفية استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر .



عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة" بمدرسة أبو الحجاج الابتدائية ألقاتها شيماء شوقي أخصائية التربية الخاصة، وتحدثت عن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومفهوم استثمار "التأهيل" لذوي الاحتياجات الخاصة وعوامل نجاح دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وإيجابيات الدمج، وعلي هامش المحاضرة تم الحديث عن "التنمر".



كما أقيمت احتفالية بمكتبة المحاميد بحرى، وتضمنت أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية .



بينما أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية فى الرسم الحر لبراعم القصر أشرف عليها. سيد عبدالحميد .