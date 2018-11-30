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طريقة تحضير مقرمشات الجبنة في المنزل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:17 م
طريقة تحضير مقرمشات
طريقة تحضير مقرمشات الجبنة في المنزل
آية التيجي
يمكنك تحضير العديد من الوصفات في المنزل، ولكن تبقى المقرمشات لها المطلب الأول للأطفال، وهو ما يجعلهم يلجأون إلى شراء الحلويات.. وفي هذا قدمت الشيف نونا وصفة جميلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقرمشات بالجبنة يمكن أن تغني أطفالك عن شراء الحلويات الجاهزة، والتي تحتوي على المواد الحافظة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير المقرمشات بالجبنة:

نصف كيلو دقيق
ربع كوب سمنة
3/4 كوب زيت
كوب ماء دافئ
ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة خميرة
نصف ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة ملح
حبة البركة
جبنة رومي مبشورة
( لدهن الوجه )
بيض
ملعقة كبيرة صلصة
ربع ملعقة صغيرة خل

طريقة تحضير مقرمشات الجبنة في المنزل:

- نحضر العجانه ونضع به السمن والزيت والكمون والبابريكا والسكر والخميرة والبيكنج بودر والملح، ونقلبهم مع بعض ونضع الماء الدافئ ونخلط المكونات فى العجان جيدا.

- نضع الدقيق بالكامل ونعجن المكونات مرة أخرى فى العجان لمدة 5 دقائق ( قد نحتاج إضافة دقيق حسب كثافة الدقيق المستخدم وحسب كثافة العجينة )

- نخرج العجينة ونضعها فى بولة مدهونة بالزيت، ونغطيها استرتش غذائى حتى ترتاح وتختمر.

- نفرد رشة دقيق ونقطعها كرات صغيرة، ونضع عليها رشة دقيق ايضا حتى لا تجف، ثم نفرد كل كرة على حجم رغيف العيش ونقطعها مثلثات بقطاعة البيتزا او بالسكينة.

- نحضر صاج وندهنه بالزيت ونضع مثلثات المقرمشات به، وندهن الوجه بخليط البيضة مع ملعقة كبيرة صلصة الطماطم وربع ملعقة الخل الصغيرة.

- نضع على الوجه حبة البركة والجبنة الرومي المبشورة ثم نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق قبل دخولها الفرن، ثم ندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، حتى تأخذ اللون الفاتح الجميل ثم نخرجها وتقدم.
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