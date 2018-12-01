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أخبار البلد

مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط بيانية لحالة الطقس اليوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:50 ص
مركز التنبؤ بالفيضان
مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط بيانية لحالة الطقس اليوم
سلمى عبد الناصر
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، مساء أمس الجمعة، عن توقعاته بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر الجنوبية اليوم السبت.

وتابع المركز في بيان له : "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسواحل البحر الأحمر الجنوبية".

كما توقع المركز سقوط أمطار متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على سواحل الدلتا والاسكندرية وبعض محافظات الوجه البحرى.
مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط بيانية لحالة الطقس اليوم
مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط بيانية لحالة الطقس اليوم
مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط بيانية لحالة الطقس اليوم
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