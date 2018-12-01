طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

قال طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، إن خروج الفريق من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري مفاجأة كبيرة لجمهور القلعة البيضاء.



وكشف طارق السيد، خلال لقائه مع الكابتن الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سر خروج الزمالك من البطولة هي الثقة الزائدة للاعبين بعد الفوز على الاتحاد في مباراة ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية بهدف نظيف.



وأشار طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن المستوى الفني للثنائي بهاء مجدي وفتوح، جعل السويسري كرستيان جروس أن يعتمد على عبدالله جمعة في المباراة مع امتلاكه مهارات هجومية ودفاعية.