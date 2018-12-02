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مرأة

5 خطوات لعلاج الطعام المحروق

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:25 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع «mycookingschool» في تقريره مجموعة من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إصلاح مشكلة الطعام المحروق دون أن يشعر أحد بتغيير في المذاق أو الشكل.

رفع الوعاء من على النار
إذا أدركتِ احتراق الطعام يجب عليك أولا رفع الإناء فورا من على النار حتى لا تفسدي وجبتك بالكامل، ثم ملء الحوض بالماء وإنزال الإناء به كي يبرد من الخارج وتتوقف عملية الطهي بالكامل.

نقل الطعام
يمكنك بعد ذلك أن تنقلي الطعام المتبقي، الذي لم يحترق كله إلى وعاء جديد، فبأي حال من الأحوال إفساد وجبة كاملة ليس الشيء الذي تريديه.

البطاطس
البطاطس غير الناضجة من الأشياء التي يمكنها أن تعالج رائحة الدخان والاحتراق في طعامك، لذلك يمكنك أن تقطعي ثمرة بطاطس إلى نصفين وتضعيها داخل الإناء لتمتص كل الروائح.

التوابل
استخدام التوابل بمقدار معين قادرٌ على تغيير المذاق بالكامل، كما يمكنها أيضًا أن تُنقذ وجبتك.

التخلص من الأجزاء المحترقة
بكل بساطة أيضًا يمكنك استخدام السكين لإزالة الأجزاء المُحترقة من الوجبة التي تعدينها، ثم إكمال عملية الطهي إذا لم يكن الطعام وصل لمرحلة النضج التي تريدينها.
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