تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

أكد تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ان قناة بيراميدز من الممكن ان تعود للنور ولكن ليس في المستقبل القريب.



وقال الشيخ فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : من الممكن ان نعيد بث قناة بيراميدز ولكن ليس قريبا، وسوف تكون من داخل مدينة الانتاج الاعلامي.



واردف : من الممكن ان تعود مع بداية الموسم الجديد.

