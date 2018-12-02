تمارين رياضية لتقوية وشد عضلات القدم.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية وشد القدم.



وأوضح "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأحد، أن شرب المياه وسط التمرين وقبله ليس بالخطأ كما يعتقد البعض لكن الفكرة تكمن في كيفية شرب المياه.



وأشار إلى أنه من الضروري أن يشرب الانسان من 4 إلى 5 لترات يوميًا على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه خلال التمارين الرياضية يشرب الشخص المياه كما يشاء لكن بكميات متقطعة قليلة.



وقدّم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، والتي تساعد تقوية عضلات القدم.

