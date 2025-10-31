بمشاركة 22 عارضا وعارضة.. التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبنك الزراعي

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبنك الزراعي المصري، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين ودعما لتسويق المنتجات التراثية والحرفية الأصيلة.

وشهد افتتاح المعرض مسئولو البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يشهد مشاركة ٢٢ عارضا وعارضة للحرف التراثية الأصيلة.

وضم المعرض الذي نظمته الإدارة العامة للتسويق والمعارض - الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة المنتجات الغذائية والزيوت والتوابل والمنتجات الخشبية من أعمال الديكورات واللوحات الرائعة المعبرة عن الأجواء المصرية الأصيلة والاكسسوارات المنزلية المطعمة ومنتجات التجميل والملابس الجاهزة بتصميماتها من ملابس الأطفال والسيدات والمنتجات والمشغولات القطنية المتنوعة من المفروشات والملابس وأشغال سيناء المتميزة بتصميماتها الرائعة وأشغال الخزف .

ووجدت المعروضات إقبالا واسعا من الحضور لما تميزت به من الجودة والأصالة .