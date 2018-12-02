مشروب يسد شهيتك ويحرق الدهون

أول طريق للتخلص من الوزن الزائد هو السيطرة على شهيتك ويمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعة لن تتطلب منك الكثير من الوقت لإعدادها ولها مفعول السحر فى سد الشهية وحرق الدهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





المكونات:





•½ عود قرفة.

•ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

•3 شرائح كبيرة من الليمون.

•7 أوراق من النعناع

•4 سم من الزنجبيل.

• 3 أكواب مياه.





طريقة التحضير:





في وعاء على النار يوضع الماء وتضاف القرفة ثم يضاف الزنجبيل والشاي ليغلي المزيج لمدة دقيقتين ثم يرفع الوعاء عن النار.

يترك لمدة 10 دقائق بعد تغطيته حتى يبرد ليصبح بذلك جاهزا لتناول كل يوم في الصباح .

