ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مشروب يسد شهيتك ويحرق الدهون

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
لمياء الياسبن
أول طريق للتخلص من الوزن الزائد هو السيطرة على شهيتك ويمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعة لن تتطلب منك الكثير من الوقت لإعدادها ولها مفعول السحر فى سد الشهية وحرق الدهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

المكونات:

•½ عود قرفة.
•ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.
•3 شرائح كبيرة من الليمون.
•7 أوراق من النعناع
•4 سم من الزنجبيل.
• 3 أكواب مياه.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار يوضع الماء وتضاف القرفة ثم يضاف الزنجبيل والشاي ليغلي المزيج لمدة دقيقتين ثم يرفع الوعاء عن النار.
يترك لمدة 10 دقائق بعد تغطيته حتى يبرد ليصبح بذلك جاهزا لتناول كل يوم في الصباح .
loading...

ترشيحاتنا

رغم قرار زوجها.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد رانيا يوسف

ابنة ترامب تدخل في علاقة عاطفية مع شاب عربي.. صورة

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار

ماكرون يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤال عن ولي العهد السعودي.. فيديو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

تفاصيل توديع بوش الأب وسبب دفنه بمكتبة تكساس

المغربلين.. حكاية حى عمره 700 عام أنجب المليجى والسباعى وشكوكو

ننشر أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

الإماراتية تهزم إعصار ديانا.. لحظات مرعبة لهبوط بوينج 777.. فيديو

الحدود الشرقية تجمع الرئيسين السابقين.. مبارك شاهدا ومرسي متهما

تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريحات سيد عبد الحفيظ ضد لجنة الحكام

رسالة مؤثرة من عضو مجلس إدارة الأهلي عقب الفوز أمام بتروجيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

قلوب المصريين في خطر بسبب هذه العادات
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار
الرقابة على المصنفات الفنية: مكاتب القنوات غير المرخصة قنبلة تهدد المصريين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
فيديوجراف| أخطر سباق للركض في عمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟