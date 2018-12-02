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برلمان

ننشر أجندة لقاءات عبد العال مع عدد من ممثلي البرلمانات الدولية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:58 ص
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
ماجدة بدوي
يعقد رئيس مجلس النواب عدد من اللقاءات مع عدد من ممثلي البرلمانات الدولية وسفراء الدول الأجنبية، من بينهم لقاء مع وفد لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الفرنسي بحضور اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

كما يلتقي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ظهر اليوم، وفد جمعية الصداقة المصرية السعودية، وذلك عقب لقاء نظيرتها بالبرلمان المصرى.

ومن المتوقع، أن يلتقي رئيس مجلس النواب، سفير دولة النرويج لدي مصر ستين روسنس، وكذلك سفير دولة العراق السفير حبيب الصدر.
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